Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, hayırseverler 82 okulda öğrenim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, İstanbul Çermikliler Derneği’ne katkılarını ileten hayırseverler, maddi destekle okul çantası ve kırtasiye malzemesi alımını gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

Çermik’teki okullara dağıtılan malzemelerle birlikte öğrencilere destek sunan dernek, hayırseverlerin katkısıyla önemli bir adım attı. Dernek Başkanı Sabri Akay, hayırseverlere teşekkür ederken öğrencilere de başarı dileklerini iletti.

SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.
Posof’ta Meydana Gelen Trafik Kazası

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir trafik kazasında otomobil ve orman işletmesine ait pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, pikap sürücüsü olay yerinden kaçtı.

