Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, hayırseverler 82 okulda öğrenim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, İstanbul Çermikliler Derneği’ne katkılarını ileten hayırseverler, maddi destekle okul çantası ve kırtasiye malzemesi alımını gerçekleştirdi.
ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ
Çermik’teki okullara dağıtılan malzemelerle birlikte öğrencilere destek sunan dernek, hayırseverlerin katkısıyla önemli bir adım attı. Dernek Başkanı Sabri Akay, hayırseverlere teşekkür ederken öğrencilere de başarı dileklerini iletti.