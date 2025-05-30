Diyarbakır’da Açıklama Yapıldı, Asılsızdır.

DÜN YILDIZI SÖNDÜĞÜNÜ GÖREN AÇIKLAMA

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesince, İlahiyat Fakültesi öğrencisi N.S.D’nin vefatıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Üniversiteden gelen yazılı ifadede, N.S.D’nin ölümü nedeniyle bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan söylenti ve iddiaların asılsız olduğu dile getirildi. Açıklamada konunun üniversite, İl Emniyet Müdürlüğü ve savcılık tarafından derinlemesine araştırıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam ediyor. Üniversitemiz idaresi, bu süreci büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip ediyor” denildi. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan her türlü açıklamanın manipülatif bilgi taşıdığı vurgusu yapıldı. Resmi makamlar olayın aydınlatılmadan yapılacak açıklamalara güvenilmemesi gerektiği ve öğrencimizin ruhaniyetinin incitilmemesi adına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.