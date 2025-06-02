Diyarbakır’da Aile Sayısı 384 Oldu

AİLE SAYISI ARTMIŞTIR

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 1992 yılında 16 yaşındayken Adana’da kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Murat için gelen Mehmet Katacan’ın katılımıyla 384’e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor. Toplamda 2 bin 100 gündür süren bu eylemde, bugüne kadar 61 aile çocuklarına kavuştu. Mehmet Katacan’ın katıldığı bu süreç, aile sayısını artırmıştır.

KAYBOLAN ÇOCUĞUN MEKTUBU

Oğlu Murat’ın kaybolduktan 1 yıl sonra gelen zarftaki mektupla, kandırılıp dağa kaçırıldıklarını öğrenen Mehmet Karacan, “Oğlum Adana’da 1992’de kayboldu gitti. Sabah işe gitti, bir daha dönmedi. Dönmeyince biz de merak ettik. Ben de 2-3 gün sonra gittim, Adana’daki savcılığa dilekçe verdim. Dedim, ‘Benim oğlum kaybolmuş, bulun’ diye. Bir türlü çıkmadı. Aradım, aradım bulamadım. İşte şimdi açılım olmuş, Allah razı olsun bu açılımı çıkaranlara. İnşallah faydalı olur. Herkesin çocuğu evine gelsin. Asker olsun, polis olsun, korucu olsun, kim olursa olsun kimse ölmesin, istemiyoruz. Bu memleketimizde kan dökülmesin artık.” şeklinde ifade etti.

MEKTUPLA GELEN ÜMİT

Karacan, 1993’te oğlunun hayatta olup olmadığını bilmediklerini belirtti ve “Birisi bir gün bir araya geldi kapıya bana bir mektup verdi. Kağıt, zarf. Baktım yazıyor, diyor, ‘Anne ben Siirt’teyim. Falan köydeyim, gel’ diye. Annesi gitti 2-3 gün aradı, bulamadı onu. Bulamayınca geldi eve. Bu memleket hepimize yeter. Hepimiz bu memleketin evladıyız.” diye konuştu. Karacan, geçmişte kaybedilenlerin anısını da yaşatırken, “Benim rahmetli dedemin kardeşi 21 yaşındaydı. Çanakkale’ye gitti orada şehit oldu, oradadır. Karısı o dönem 6 aylık gebeydi. Bıraktı gitti, vatan için gitti” diyerek vatanseverliğini dile getirdi.