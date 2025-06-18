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Diyarbakır’da Aileler Arasında Kavga

DİYARBAKIR’DA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bismil ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı kaynaklı çıkan kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesinin kırsal Meydanlık Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasındaki husumet, tartışmanın büyümesiyle taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüşüyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, hemen olay yerine yönlendiriliyor. Yaralıların durumu iyi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında, mahallede taraflar arasında yeni bir olay çıkmaması için giriş ve çıkışlar kapatılıyor. Jandarma ekipleri, kavga ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor.

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