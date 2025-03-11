Diyarbakır’da Aileler Arasında Silahlı Kavga

DİYARBAKIR’DA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi’nde, Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri’nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı ortaya çıktı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek taşlı, sopalı ve silahlı bir kavgaya dönüştü.

KAVGADA YARALILAR VAR

Yaşanan çatışmada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Çevreden gelen ihbarlar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak durumu ağır olan Ş.G., ambulans helikopterle Bağlar ilçesindeki heliport alanına götürüldü ve ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından bölgede güvenliği sağlamak için jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Konuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.