Diyarbakır’da Aileler Evlat için Nöbet Tutuyor

OTURMA EYLEMİ 7. YILINA GİRDİ

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için HDP il binası önünde yapılan oturma eylemi, 7. yılını doldurdu. Pandemi ve soğuk havalara rağmen eylemlerine devam eden aileler, evlatlarına kavuşmadan buradan ayrılmayacaklarını belirtiyor. 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana eski HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan Özcan Aydın’ın babası Süleyman Aydın, eylemlerinin 7. yılına girdiğini ifade etti.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ

Süleyman Aydın, “Artık terörsüz bir Türkiye ile girmek istiyoruz. Biz terör mağduruyuz. Yıllardır milletin kanını döken hain terör örgütü PKK’nın feshedilmesi hepimiz için büyük bir umut oldu. Bu, evlatlarımızın geri dönmesi demektir” dedi. Eylemlerinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aydın, “Evlatlarımızı istiyoruz. Terör örgütü PKK samimiyse bizim evlatlarımızdan başlasınlar” diye konuştu.

EVLAT HASRETİ ZOR BİR DUYGUDUR

Mahmut Uslu’nun annesi Bedirye Uslu ise, “Oğlum Mahmut için hep geliyorum, hiç vazgeçmeyeceğim. 6 yılımız bitti, 7. yılımıza girdik. Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu alacağım” ifadelerini kullandı. Uslu, terörsüz Türkiye’yi desteklediğini ve evlatlarının evlerine döneceğine inandığını belirtti. Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ da eylemlerinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “2 bin 193 gündür evlat nöbetimiz kararlılıkla devam ediyor. 70 yıl da geçse evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız” dedi.

Diyarbakır’daki bu eylemler, ailelerin evlatlarına kavuşma umuduyla sürmeye devam ediyor.