Diyarbakır’da Aileler Evlat Nöbeti Tutuyor

DİYARBAKIR’DA EVLAT NÖBETİ

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Nihat Aydın, “Eğer Kandil gerçekten samimiyse bir an önce dediğim gibi fesih kararı alır ve çadırdan başlayarak, çadırın bütün kadınlarını evlatlarına kavuşturur” diyor.

EYLEMİN GEÇMİŞİ VE AİLELERİN BEKLENTİLERİ

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 382 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 77 gündür sürdürdüğü bu eylemde bugüne kadar 61 aile, çocuklarına kavuştu. 2010 yılında 17 yaşında kaçırıldığını belirten Bedriye Uslu, “Mahmut için her sabah bu çadırın yolunu tutuyorum, geliyorum. Yarın Anneler Günü ama bizim Anneler Günü’müz yok, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim evimize ateş düşmüş. Çocuklarımız okula gittiler, okulda kayboldular. O günden bugüne bizim ne Anneler Günü’müz ne bayramımız ne de gece gündüzümüz var. Hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımız ne zaman geldiyse o gün Anneler Günü olacak. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli bu süreci başlatmışlar. Hep o umutla bekliyoruz. O gün inşallah gelecek, barış olacak” diyor.

TERÖRSÜZ BİR GELECEK İÇİN ÇAĞRI

2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, 3 Mayıs’ta yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu konuda büyük bir emek verdiğini belirtiyor. Aydın, “3 Eylül 2019’da anne ve babalar olarak başlattığımız bu eylem zaten terörsüz bir Türkiye içindi. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, onlar da duyarlı davrandılar. Dediler ki biz de bunlara bir kulak verelim. Terörsüz bir Türkiye olsun. Sırrı Süreyya Önder’e de Allah rahmet etsin. Onun da epey emeği oldu. İnşallah Kandil de bu sese kulak verir. Bir an önce fesih kararını alır ve bütün çocuklar annelerine kavuşurlar. Biz bunu istiyoruz. Kardeş kardeşi artık öldürmesin” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN KAZANILMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

2011 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay, “Eğer bir süreç varsa, PKK kendini feshediyorsa özellikle bizim çocuklarımızı göndermesi gerekir ki biz inanalım” diyor. Tokay, “PKK kendisi feshetsin, kardeş kardeşi öldürmesin. Onlar da bizim çocuğumuz, asker de bizim çocuğumuz, polis de bizim çocuğumuzdur. Kendilerini feshetsinler, gelsinler. Bütün çocuklarımızı göndersinler” ifadelerini kullanıyor. Oğlu Yavuz için eylemini sürdüren Sevgi Çağmar da, “Anneler Günü’müz yoktur. Hiçbir özel günümüz yoktur. Ne bayramımız var ne Anneler Günümüz var ne düğünümüz var. Hiçbir şey yoktur. Biz sevinemiyoruz, temsilen kutluyoruz ama sevinemiyoruz” diye ekliyor.

Bu ailelerin talepleri, çocuklarının sağ salim geri dönmesi ve barış ortamının sağlanması üzerine odaklanıyor.