Diyarbakır’da Aileler Evlatları İçin Bekliyor

DİYARBAKIR’DA EVLAT NÖBETİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, 3 Eylül 2019’dan bu yana eylemlerini sürdürüyor. Ailelerden Nihat Aydın, ” Eğer Kandil gerçekten samimiyse bir an önce dediğim gibi fesih kararı alır ve çadırdan başlayarak, çadırın bütün kadınlarını evlatlarına kavuşturur,” diyerek çağrıda bulundu. Eyleme katılan aileler, bugüne kadar 61 çocuğun kendilerine geri döndüğünü belirtirken, toplamda 382 ailenin katılmasıyla birlikte 2 bin 77 gündür devam eden bu eyleme dönüşümlü olarak destek veriyorlar.

KAYBOLAN ÇOCUKLAR VE ANNELERİN YÜREK ACISI

Evlat nöbetine, 2010 yılında 17 yaşında kaçırılan oğlu Mahmut için katılan Bedriye Uslu, her sabah çadırın yolunu tuttuğunu ve bu çadırda hala Anneler Günü’nü kutlayamadıklarını belirtti. “Ne zaman çocuklarımız gelse, o zaman Anneler Günü’ne sahip olacağız. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli bu süreci başlatmışlar. Hep o umutla bekliyoruz. O gün inşallah gelecek, barış olacak,” ifadesini kullandı. Uslu’nun sözleri, kaybolan çocukların geri dönmesiyle birlikte umutların yeşereceğine olan inancı pekiştiriyor.

TERÖRSÜZ BİR GELECEK İÇİN ÇAĞRI

2015 yılında 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i anarak, “Biz de bunlara bir kulak verelim. Terörsüz bir Türkiye olsun,” dedi. Ayrıca, “Kardeş kardeşi artık öldürmesin. Bakın dünyayı görüyorsunuz, dünyada bir sürü savaş varken; kardeş kardeşi niye öldürelim? Çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz,” diye ekledi.

ÇOCUKLARIN GÖNDERİLMESİ İSTENİYOR

2011 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu Mehmet için eylemini sürdüren Ömer Tokay, “Eğer bir süreç varsa, PKK kendini feshediyorsa özellikle bizim çocuklarımızı göndermesi gerekir ki biz inanalım. Kendi çocuklarımızı geri istiyoruz,” dedi. Oğlu Yavuz için eylemini sürdüren Sevgi Çağmar da “Bizim Anneler Günü’müz yoktur,” diyerek kaybolan çocuklarının geri dönmesiyle gerçek bayramlarının kutlanacağını vurguladı. “Ne zaman Yavuz’um gelirse benim için Anneler Günü o gündür,” şeklinde konuştu.