Diyarbakır’da Aileler Evlatlarını Bekliyor

DİYARBAKIR’DA AİLELER EVLAT NÖBETİNE DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler, çocuklarına kavuşmayı umut ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren, eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi sürüyor. Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın, 2019’dan bu yana HDP il binası önünde evlatlarının geri dönmesini beklediklerini ve annelerin gözlerinin yaşlı, yüreklerinin ise acı ile dolu olduğunu dile getiriyor. Aydın, “Allah, kimseyi evladıyla sınamasın. Bizi artık daha fazla üzmeyin. Ölmeden önce gelin sizi dünya gözüyle son kez görelim” şeklinde konuştu.

AİLELERİN UMUTSUZ BEKLENTİLERİ

Ceylan Tekin’in annesi Türkan Mutlu, tüm toplumdan bir anne olarak kendilerini anlayıp vicdani bir adım atmalarını talep etti. Mutlu, “Bize de bir adım atsınlar, bizde insanız, biz anneyiz, biz evlatlarımızın peşindeyiz. 11 yıldır bir anne olarak evlat acısı çekiyorum. Şu anda da bilmiyorum benim kızım yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Onu da bilmiyorum. Artık yorulduk, Ceylan’ını mı istiyorum” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

UMUTLARINI KESMİYORLAR

Mahmut Uslu’nun annesi Bedriye Uslu ise 16 yıldır oğlundan ayrı olduğunu vurgulayarak, “Allah’tan umudum hiçbir zaman kesilmiyor. Bu bayram umutluyduk. Diyorduk inşallah bu bayram 1-2 veya 3-4 çocuk gelecek umudumuz daha çok artacak. Oğlum, geri dön” şeklinde konuştu. Oğlu Bayram için nöbet tutmaya devam eden Ayten Elhaman da, 6 yıldır HDP il binası önünde beklediğini belirtti. Elhaman, “Allah’ın izniyle, devletin gücüyle evlatlarını alacaklarını” ve “Bayram oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp gel. O zalimlerin, o katillerinin yanında durma. Ben, baban, kardeşlerin seni hasretle bekliyoruz. Kaç yılda geçse ben gözüm yoldadır, bekliyorum” diye ifade etti.

DİYARBAKIR’DA EVLAT NÖBETİNE DEVAM

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler, her geçen gün umutlarını tazeleyerek çocuklarına kavuşma umudunu taşımayı sürdürüyor. Çocuklarının geri dönmesi için bekleyişleri aralıksız devam ediyor.