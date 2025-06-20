Diyarbakır’da Aileler, Karneleri Hatırlıyor

AİLELERİN ACISI VE KARNE GÜNÜ GERGİNLİĞİ

Diyarbakır’da oturma eylemi gerçekleştiren aileler, çocuklarının okul çağına geldiklerinde kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtiyor. Birçok veli ve öğrencinin karne sevinci yaşadığı bu günde, 3 Eylül 2019’da eski HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler hüzünle karne gününü karşılıyor. Üniversite öğrencisi Yavuz Çakmak’ın annesi Selvi Çakmak, oğlunun 11 yıl önce Sakarya’da üniversite okurken kandırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. Çakmak, “11 yıldır ben bu acıyı çekiyorum.” diyerek, 6 yıldır her gün çadırda beklediğini ifade etti. Oğluna seslenen Çakmak, “Oğlum gel seni seviyorum kapım sana açık korkma gel o lanet silahı gömün gelin devletimize teslim olun biz burada sizi bekliyoruz.” sözlerini kullandı. Karne gününde oğlunun başarısını hatırlatan Çakmak, “Yavuz oğlum sen çok başarılı bir öğrenciydin. Takdir belgen halen evde.” diyerek acısını dile getirdi.

KAYIP ÇOCUKLAR VE AİLELERİN BEKLENTİLERİ

Ortaokul 7. sınıfta dağa kaçırılan bir diğer çocuğun babası Nihat Aydın, oğlunun 13 yaşında Alipaşa İlköğretim okuluna gittiğini hatırlattı. Aydın, “En çok üzüldüğüm şey bugün oğlum orada olmuş olmasaydı şuanda üniversiteye gidiyordu.” diyerek, çocuklarına kavuşma umudunu paylaştı. Çocuklarının eğitim ve başarı geçmişine vurgu yapan Aydın, “Oğlum 7. sınıfa kadar okudu, hiçbir zaman sınıf tekrarı yapmadı.” ifadelerini kullandı. Aydın, “Bunu elimizden aldılar, çocuklarımızı elimizden aldılar. Burada ölüme mahkum etmişler bizi, çocuklarımızı da dağda ölüme mahkum etmişler.” şeklinde konuştu. Ailelerin beklentisi, terörsüz bir Türkiye‘de çocuklarına yeniden kavuşmak.