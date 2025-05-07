Diyarbakır’da Ailelerin Nöbeti Devam Ediyor

DİYARBAKIR’DA EVLAT NÖBETİ SÜRÜYOR

Diyarbakır’da anne ve babaların HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde çeşitli şehirlerden Diyarbakır’a gelerek eski HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti hiç durmadan sürüyor. Eren Yalçın’ın annesi Fadime Aksu, 11 yıldır kayıp olan oğluna ulaşmak için mücadele ettiğini kararlılıkla vurguladı. Aksu, “Buradan çocuğuma sesleniyorum eğer beni görüyorsa, duyuyorsa Allah rızası için ne olursun çocuğum bak rahatsızım seni görmeden bir şey olursa ben ne yaparım yavrum ne olursun Allah rızası için dön. PKK, HDP için büyütmedim. Çocuklarımı ne zorluklarla büyüttüm, onlar için büyütmedim. Her hastalığım hep onların yüzünden oldu, hakkımı helal etmiyorum” diye ifade etti.

UMUT DOLU AÇIKLAMALAR

Oğlu Bayram için 6 yıldır HDP il binası önünde bulunduğunu belirten Ayten Elhaman, “HDP ve DEM Parti aynıdır. Biz aileler, bu barış sürecinde umudumuz var. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin söylediği barış süreci devam eder inşallah. Allah’ın izniyle PKK silahları bırakır, çocuklarımız da hepsi birer birer gelir. Çadırdayız, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz İnşallah bütün çocuklar gelir. Buradan oğluma da sesleniyorum. Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Buradayız, seni almadan buradan gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

DUYGU DOLU MESAJLAR

Buradaki ailelerin eylemi, kayıplarına dair seslerini duyurmak için büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Anne ve babaların gözünde özlem ve umut bir arada, çocuklarına kavuşmak için verdikleri mücadele ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Duygu dolu sözlerle, aileler mücadelerini sürdürmeye kararlılar.