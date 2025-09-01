Diyarbakır’da Ambulans Ve Taksi Çarpıştı

AMBULANS VE TAKSİ ÇARPIŞTI

Diyarbakır’da hasta taşıyan bir ambulans ile ticari bir taksi çarpıştı. Olay yerine yardımcı ambulans ekipleri geç gelirken, kazaya karışan sağlık ekipleri, muhabirin görev yapmasına engel olmaya çalıştı. Çarpışma, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 21 ABT 098 plakalı ambulans ile 21 TT 1145 plakalı ticari taksi çarpıştı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu ancak olayda yaralanan kimse olmadı. Ambulansta bulunan hastanın nakli için uzun bir süre başka bir ambulans beklenmek zorunda kalındı. Bu süre zarfında, kaza yapan ambulanstaki sağlık görevlileri, muhabirin görevini yapmasını engellemeye çalıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.