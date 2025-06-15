Diyarbakır’da Araç Devri, 1 Ölü

OTOMOBİL DEVRİLDİ, BİR CAN KAYBI YAŞANDI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 21 SB 737 plakalı araç, kırsal Tepe Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada M.Ç. (18), M.Ş.A. (14), Y.Y. (14), M.C. (18) ve Y.A. (15) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne ulaşarak tedavi altına alındı. Ancak, yaralılardan Y.A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.