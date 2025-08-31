Diyarbakır’da Araç Kazası Meydana Geldi

TRAFAİK KAZASI YAŞANDI

Diyarbakır’da bir trafik kazası gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak bariyerlere ve direğe çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır Siverek kara yolunda meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, sürücüsü kontrolü kaybettikten sonra otomobil yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da bir direğe çarparak durabildi. Durumun ardından hemen 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi ve kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.