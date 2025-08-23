Diyarbakır’da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

OLAY HAKKINDAKİ BİLGİLER ARTIK NETLEŞTİ

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen silahlı çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili olarak 13 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün, kırsal Güvercinlik Mahallesi’ndeki Çatalca Boğaz Küme Evleri civarında iki aile arasında çıkan tartışma silahların çekilmesiyle sonuçlandı.

KURBANLAR VE YARALILAR

Silahlı çatışma sırasında M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralandı. Yaralıların durumu hakkında yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan M.A.Ş. ise hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTI VE ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınırken, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bomba arama köpeği “Yumru” da köy çevresinde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında yaptıkları araştırmada 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirdi.