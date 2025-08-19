Diyarbakır’da Asansörde Mahsur Kaldılar

MAÇTA ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR

Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında gerçekleşen maç sırasında asansörde mahsur kalan taraftarlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dün, Diyarbakır Stadyumu’na maçı izlemeye gelen taraftarlardan 8’i asansörde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Stadın çevresinde hazır bekleyen itfaiye ekipleri ile takviye gelen personel, asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Aralarında astım hastası bulunan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Taraftarların kurtarılma anları ise kameralarla kaydedildi.