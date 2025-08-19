Haberler

Diyarbakır’da Asansörde Mahsur Kaldılar

MAÇTA ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR

Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında gerçekleşen maç sırasında asansörde mahsur kalan taraftarlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dün, Diyarbakır Stadyumu’na maçı izlemeye gelen taraftarlardan 8’i asansörde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Stadın çevresinde hazır bekleyen itfaiye ekipleri ile takviye gelen personel, asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Aralarında astım hastası bulunan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Taraftarların kurtarılma anları ise kameralarla kaydedildi.

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi; Y.Ö. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 6.85 gram metamfetamin bulundu, E.K. tutuklandı.
Hüseyin Gündoğdu, Arı Soktu, Öldü

Rize'nin Pazarköy köyünde yürüyüş sırasında arı sokması sonucu rahatsızlanan 34 yaşındaki bir adam hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

