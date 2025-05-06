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Diyarbakır’da Avukat Yaralandı İhbar Yapıldı

SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA AVUKAT YARALANDI

Diyarbakır’da avukat Yasin İçli, silahlı bir saldırıya uğrayarak bacağından vuruldu. Güvenilir kaynakların bildirdiğine göre, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan avukatlık ofisinde Yasin İçli, yürüttüğü bir dava kapsamında M.K. ile görüşme yaptı. Görüşmenin yapıldığı sırada, İçli’nin görüştüğü kişi belinden silahını çıkarıp ateş açması sonucu bacağına iki kurşun isabet etti.

Olayın ardından sağlık ekipleri ile polis, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Polisin, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladığı öğrenildi. Avukat Yasin İçli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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