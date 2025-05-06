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Diyarbakır’da Avukat Yaralandı. Saldırı Sırasında Tabanca Kullanıldı. Olay Yeri İçin 112 Sevk Edildi

SİLAHLI SALDIRIYLA YARALANAN AVUKAT

Diyarbakır’da bir avukat silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesinde yer alan avukatlık bürosunda, avukat Y.İ, yürüttüğü bir davayla ilgili M.K. ile bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında, M.K, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tabancayla avukat Y.İ’ye ateş açtı. Bu saldırı sonucunda avukat, ayaklarından yaralandı.

POLİS VE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın gerçekleşmesiyle birlikte durum hemen ihbar edildi ve 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri olay mahalline sevk edildi. Yaralı avukat Y.İ, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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