Diyarbakır’da Baba Ve Oğlu Öldürüldü

OLAYIN GELİŞİMİ VE CENAZE DEFNI

Diyarbakır’da ‘alacak’ yüzünden tabancayla öldürülüp, kamyonette yakılan baba Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed’in (15) cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine getirildi ve yan yana defnedildi. Olay, 19 Mayıs’ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide gerçekleşti. Sabah saatlerinde, 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış bir şekilde bulunduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri tespit edildi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE TUTUKLAMALAR

Olay yeri incelemesi sırasında, yanmış araçta ve araçtan 500 metre uzakta 7 boş mermi kovanı ile yanmış bir telefon, kartvizit ve el feneri gibi deliller ortaya çıktı. Bu bulgular, incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati’nin aile üyelerinden DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’dan memleketlerine geri getirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili Mehmet D. (26), Mehmet K. (44), İshak K. (40), Ali Mert İ. (32), Osman K. (44) ve Ayhan İ. (58) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden Mehmet D., Mehmet K., İshak K. ve Ali Mert İ. tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla toplam 3 kişi serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Olayı aydınlatmak için oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay gününe ait 735 saatlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerden Ali Mert İ. ifadesinde, “Remzi Sati’den 200 bin lira alacağım vardı. Olay günü onu ve oğlunu konuşmak için bölgeye davet ettim, kendim ait tabancayla vurdum. Delilleri yok etmek amacıyla kamyoneti kolonya ve benzinle yaktım” dedi. Suçunu kabul etmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ve 2 Asayiş Komando Timinin katılımıyla, şüphelinin belirttiği yerlerde keşif yaptı. Şüphelinin gösterdiği noktada, olayda kullanılan tabanca ve başka deliller ele geçirildi. Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cenazeleri, akşam saatlerinde kırsal Köprübaşı Mahallesi’nde kılınan namaz sonrası aile kabristanına yan yana defnedildi.