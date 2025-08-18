Diyarbakır’da Balkon Çöktü, 5 Yaralı

BALKON FACİASINDA YARALANANLAR VE DURUMU

Diyarbakır’da, biri bebek, diğeri çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı talihsiz bir balkon kazası meydana geldi. Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Çölgüzeli Mahallesi’ndeki müstakil evin balkonu çökerken, 2 aylık bir bebek ve 1,5 yaşlarında bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmış durumda. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve vatandaşlar tarafından yaralılar beton bloklardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan 2’si taburcu oldu, 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

OLAY ANLARI VE YARALILARIN DURUMU

Yaralıların yakını olan Veli Yeşilorman, ev sahibinin eniştesi olduğunu aktararak, balkonun çöktüğü anı anlattı. “Namaz kılarken balkon çöktü ve ailemle birlikte altında kaldık” diyen Yeşilorman, durumun ciddiyetine dikkat çekti. “Mehmet, eşi, oğlu ve iki torunu burada. Birisi 1,5 yaşında, diğeri 2 aylık. Bir kişi taburcu edildi, en küçüğü hastanede” açıklamasında bulundu. Ninesinin sağlık durumunun kritik olduğunu ifade eden Yeşilorman, “Ninesi yoğun bakımda. Girişimize de bırakmıyorlar. Dedesi ise ayağı kırılmış” dedi.

BAKIM YETİŞTİRİCİ UYARISI VE BALKONUN KALİTESİ

Balkonun 3-4 yıl önce ek yapılarak inşa edildiğini söyleyen Yeşilorman, kalıpçının ev sahibine balkonun dayanıklılığı konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtti. “Kalıpçının dediğine göre, ‘mal sahibi böyle böyle yap’ dedi. Bu balkon çökecek, dedim ama, ‘hiçbir şey olmaz’ cevabını aldı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, balkonun yapısal sorunlarına da değinen Yeşilorman, “Bağlantı yok, duvar delinip demir geçirilmiş. İki tane de kolon vardı” diye ekledi.