Diyarbakır’da Barış, Ekonomi İyileşiyor

DİYARBAKIR’DA YATIRIM UMUTLARI ARTIYOR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrika sahipleri ve işverenler, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına ilişkin gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Yıllarca süren terörün olumsuz etkileri nedeniyle Diyarbakır’da yatırımların durma noktasına geldiği, ancak son gelişmelerin iş dünyasında umutların artmasına neden olduğu ifade ediliyor. Sanayiciler, bölgede güvenlik ortamının iyileşmesiyle yeni istihdam fırsatlarının ortaya çıkacağını ve bu durumun bölgenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirtiyor.

BÖLGESEL TİCARİ HAREKETLİLİK ARTACAK

Bölgedeki ticari hareketliliğin artması bekleniyor. Diyarbakır’ın ekonomik potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekilmekte. Tekstil fabrikası genel müdürü İhsan Çelik, bir vatandaş ve işveren olarak yaşanan bu süreci olumlu gördüğünü ve desteklediğini ifade ediyor. Çelik, “Başta bölgemiz olmak üzere, ülkemiz açısından çok kıymetli bir süreç. Emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere DEM Parti heyetine ve özellikle Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Güzel bir süreç başladı Türkiye’de, Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah” diyor.

Ayrıca Çelik, huzurun olduğu bir yerde ekonominin kendiliğinden düzeldiğini belirtiyor. “Bu süreç çok kıymetli. Ekonomi de düzelecek, bölgemiz de düzelecek, bölgemiz düzeldiği gibi ülkemiz de çok güzel yerlere gelecek dünya arenasında. Kavgayla, silahla, gözyaşıyla hiçbir sorun çözülmez. Bizler de işverenler olarak huzurun olduğu yere yatırım yapıyoruz” şeklinde ekliyor. “Sermaye huzurun olduğu yerde duruyor, dolayısıyla huzur olan yerde ekonomi düzeliyor” düşüncesini paylaşıyor.

SÜREÇ TÜM TÜRKİYE’NİN KAZANIMI

Ambalaj işletmesi müdürü Hasan Yeşil ise, silahların bırakılmasını barış hamlesinin yalnızca bir bölgenin değil, Türkiye’nin 85 milyonunun ortak kazanımı olarak görüyor. Yeşil, “Hepimizin bu sürece sahip çıkması gerekir. Ekonomiye, yatırıma, normal yaşama olumlu etki sağlayacaktır. Bence Türkiye Cumhuriyeti’nin en stratejik kalkınma hamlesi bu barış hamlesidir. Etkisini de umuyorum ki çok kısa sürede hep birlikte göreceğiz” diyor. İşverenler ve sanayiciler olarak geleceğe daha umutla baktıklarını aktaran Yeşil, bu sürecin hem yerel hem de ulusal düzeyde Türkiye ekonomisi için faydalı olacağına inanıyor. “Hep birlikte bunun meyvesini yiyeceğiz, hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor.