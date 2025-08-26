Diyarbakır’da Barış, Ekonomiyi Geliştirir

DİSİDER’DEN KALKINMA VURGUSU

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde 11 siyasi partinin iş birliğiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna bir mektup gönderdi. “Türkiye’nin 41 yılı aşkın süredir maruz kaldığı terör ve çatışma ortamının sonlandırılmasına yönelik atılan her yapıcı adımı destekliyoruz” diyen Akbaş, bu süreçte toplumsal barış ve ekonomik kalkınmaya yönelik yaklaşımların öneminin altını çizdi. Akbaş, “Güçlü ülkeler, toplumsal barış ve ekonomik kalkınma ile büyür” ifadesine yer verdi. Ayrıca, bu komisyonun yalnızca güvenlik konularına odaklanmaması, aynı zamanda toplumsal barış, ekonomik büyüme ve kültürel iş birlikleri açısından kapsamlı bir bakış açısıyla çalışmasının kritik olduğunu belirtti.

Akbaş, Türkiye’nin doğusundaki güven ortamının artırılmasının, bölgesel refahı ve ülke ekonomisinin genel büyümesini önemli ölçüde hızlandıracağına dikkat çekti. “Özellikle de çeşitli nedenlerle batı illerine göç eden vatandaşlarımız, kendi illerine geri dönecek ve batı illerin yükünü hafifletecektir” şeklinde konuşan Akbaş, Huzur ve güven ortamının yatırımları ve üretimi doğrudan etkilediğini vurguladı. 2014-2024 yılları arasında sağlanan huzurun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kamu yatırımlarını yüzde 42, özel sektör yatırımlarını ise yüzde 37 oranında artırdığını belirtti.

Diyarbakır’daki ekonomik gelişmelere de dikkat çeken Akbaş, mektubunun devamında şu bilgileri paylaştı: “Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi doluluk oranı yüzde 55’ten yüzde 98’e yükselmiş, istihdam 5 binden 20 bin kişiye çıkmıştır.” Yeni OSB’lerin kurulması ile ilgili de bilgi veren Akbaş, “Şanlıurfa yolu üzerindeki Karacadağ 2. OSB altyapı çalışmaları sürüyor. Tekstil İhtisas OSB devreye girmiştir ve toplamda 14 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.” Türkiye’nin ilk Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’sinin de yüksek doluluk oranıyla faaliyete devam ettiğini aktaran Akbaş, Diyarbakır’ın büyük baş hayvancılıktaki manda sayısında Türkiye’de ikinci sırada olduğunu vurguladı.

2014’te 241 milyon dolar olan ihracatın, 2024’te 380,6 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Akbaş, Diyarbakır’ın turizm potansiyeline de değindi: “2014’te 210 bin ziyaretçi ağırlayan Diyarbakır, 2024’te 1,3 milyon ziyaretçiye ulaşmıştır.” Dicle Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısının 27 bin 500’den 45 bine çıktığını belirten Akbaş, Diyarbakır Havalimanı dış hat yolcu sayısının son 10 yılda 10 kat artış gösterdiğini aktardı. Türkiye ortalaması binde 11 iken Diyarbakır’da bu rakamın binde 28 olduğunu kaydeden Akbaş, genç ve artan nüfusun yatırımcılar için önemli bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Tüm bu göstergelerin, güvenlik ve istikrarın ekonomik kalkınmayı hızlandırdığını, yatırımları artırdığını ve istihdamı güçlendirdiğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Akbaş, DİSİDER olarak kurulan komisyondan duyduğu inancı ifade etti. “Terörsüz bir Türkiye yalnızca huzurun değil, aynı zamanda adil kalkınmanın, sürdürülebilir büyümenin, gençlerin ve kadınların ekonomik umudunun temeli.” ifadesini kullandı ve sürece katkıda bulunmayı devam ettireceklerini bildirdi. Akbaş, “Barış, Diyarbakır’da üretim ve yatırım getiriyor.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.