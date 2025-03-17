Diyarbakır’da Bayram Öncesi Fiyat Denetimleri Yapıldı

DİYARBAKIR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DENETİM ÇALIŞMALARI

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi 24 personelle birlikte denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 2025 yılında bin 427 firmaya uygulanan kontroller sonucunda 455 aykırı ürün tespit edildi. Bu ürünlere karşı toplamda 1 milyon 47 bin 946 TL idari işlem yapıldı. Denetim sırasında, marketlerde reyon ve kasa fiyatlarının yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edildi.

DENETİM SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür denetimlerin Ramazan Bayramı’na kadar sürebileceğini belirtti. Atik, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte temel gıda ürünleri ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği diğer ürün gruplarında fahiş fiyat artışlarını önlemek için sıkı denetimlerde bulunulduğunu ifade etti. Fiyat etiketi ve kasa fiyatları arasındaki uyum ile haksız fiyat artışlarının denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Atik, fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

Atik, tüketicilerden de duyarlılık göstermelerini isteyerek “Ramazan ayının bereketine gölge düşürmeye çalışan fırsatçılara karşı, tüketicilerimizin şikayetlerini Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ve Ticaret İl Müdürlüğümüze bildirmelerini önemle rica ederiz.” dedi. 2024 yılında fiyat etiketi kapsamında 6 bin 960 firma denetlendi ve 601 aykırı firmada 2 bin 265 aykırı ürün için 4 milyon 951 bin 472 TL idari işlem uygulandı. 2025 yılında ise 1,427 firma denetlendi ve 173 aykırı firmada 455 aykırı ürün tespit edildi.