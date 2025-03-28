Diyarbakır’da Bayram Trafik Denetimleri Artıyor

DENETİMLER ARTIRILIYOR

Diyarbakır’da trafik polisleri, bayram tatilinde denetimlerini artırıyor. Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri amacıyla çeşitli denetimlerin yapılacağını duyurdu. 9 günlük tatil süresince bu çalışmaların artarak devam edeceği belirtiliyor.

GÜVENLİ YOLCULUK UYARILARI

Trafik ekipleri, sürücüleri güvenli yolculuk konusunda sürekli olarak uyarıyor. Çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen denetimler sayesinde, tatil döneminde kazaların önlenmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, yolculuk eden vatandaşların güvenliğini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.