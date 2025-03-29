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Diyarbakır’da Bayram Trafik Yoğunluğu Yaşandı

TRAFFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Diyarbakır’da bayram arifesinde ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu bölgelerde trafik polisleri, yolları açma çabası içerisinde. Kentin özellikle Mardin Kapı, Dağkapı, Suriçi bölgesi ve ana caddelerde, yoğun trafiğin yaşandığı gözlemleniyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR VE TOPLU TAŞIMA ÖNERİSİ

Bayram alışverişinin artmasıyla birlikte şehirdeki hareketlilik artış gösteriyor. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor ve vatandaşlar toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmeye davet ediliyor. Trafik polislerinin yönlendirmeleriyle trafik bir nebze olsun rahatlıyor, vatandaşlar ise araçlarından inerek trafiğin akışını sağlamak amacıyla çaba sarf ediyor.

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