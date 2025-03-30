Diyarbakır’da Bayramda Mezarlıklarda Yoğunluk Vardı

RAMAZAN BAYRAMI’NDA MEZARLIK ZİYARETLERİ

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Diyarbakır’daki mezarlıklar büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Yoğun ziyaretlerin sonucunda mezarlık çevresinde trafik tıkanıklığı yaşandı ve uzun kuyruklar oluştu. 6 Şubat’ta meydana gelen ve birçok ilde yıkıma yol açan depremlerde yakınlarını kaybeden aileler, bayramın hüznünü mezarlık ziyaretleriyle yaşadı. Diyarbakır’da defnedilen depremzedelerin kabirleri başında dualar eden aileler, gözyaşlarına hakim olamadı.

YENİKÖY MEZARLIĞI’NDAKİ YOĞUNLUK

Yeniköy Mezarlığı’ndaki kalabalık nedeniyle birçok vatandaş araçlarını uzak yerlere park etmek zorunda kaldı ve yürüyerek mezarlığa ulaşmayı tercih etti. Mezarlık çevresindeki araç yoğunluğu artınca Yeniköy girişinde trafik tamamen durma noktasına geldi. Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan Yoldaş Apartmanı’nda 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden Hasan Akbudak, “Şu anda mezarlık ziyareti yapıyoruz. Depremde kaybettiğimiz yakınlarımızın ziyaretine geldik. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesileyle böyle bir acı inşallah kimseye gösterilmez” açıklamasında bulundu.

DEPREMZEDE AİLELERİN DUYGULARI

Tesisler Kavşağı’ndaki 11 katlı Serin 2 Sitesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarından Murat Tekgöz, amcası, yengesi, iki kızı ve iki torununun depremde yaşamını yitirdiğini belirtti. Her bayram onları ziyarete geldiklerini ifade eden Tekgöz, deprem sonrası duyduğu acıyı dile getirdi. Diyarbakır’da bu duygusal anlar, bayramın coşkusuna karşın önemli bir hatırlatmada bulundu.