Diyarbakır’da Bebek Değiştirme Olayı Yaşandı

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da, 17 yıl önce hastanede ölü olduğu bilgisi verilen bir bebeğin durumu, Ercan ve Fatma Aslan çiftinin yaşadığı derin duyguların ardından başlatılan hukuk süreci ve sonuçlanan DNA testleriyle netlik kazandı. Fatma ve Ercan Aslan, 2008 yılında bir erkek çocuk sahibi oldu. Doğum evde gerçekleştiği için, çift Bismil Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada bebek, Diyarbakır’daki Dağkapı Çocuk Hastanesine sevk edildi. 17 gün sonra, aileye sabah saatlerinde bebeklerinin vefat ettiği bildirildi. Aile, cenazeyi bir kutu içinde teslim aldı ve yıllarca iç huzursuzlukla yaşadı. Anne Fatma Aslan, bu süreçte hislerine dair endişelerini eşiyle paylaştıktan sonra hukuki yola başvurdu. Yapılan DNA testinde, ölen bebeğin kendilerine ait olmadığı belirlendi.

AİLENİN HUKUKİ MÜCADELESİ

Baba Ercan Aslan, 2008’de evde doğan oğulları için “Muhammed Furkan” ismini tercih ettiklerini belirtti. Hastane sürecinin aksaklıklarla dolu olduğunu vurgulayan Aslan, “Doğum sonrası gerekli işlemler yapılmadı. Bize bir kutu içinde cenaze verildi. Bunu Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı’nda defnettik ve sonrasında yapılan araştırmada defin kayıtlarının eksik olduğunu öğrendik” dedi. Başlatılan hukuk sürecinin üç yıl önce başladığını ve hâlâ devam ettiğini ifade eden Aslan, çocuklarının kaybolmasının kendileri için zor bir durum olduğunu belirtti.

ANNE FATMA ASLAN’IN DUYGULARI

Anne Fatma Aslan, 5 Şubat 2008’de bebeğinin dünyaya geldiğini ve hastaneye götürüldüğünü söyledi. Hastaneye girdiğini ancak 17 gün süresince bebeği görmekte zorlandığını dile getiren Aslan, yaşadığı kaybın kendisinde yarattığı derin duygusal boşluğu ifade etti. “Bebeğim için ”hiç öldü hissetmedim” dedim ama 14 yıl ara vermeden hep eşime yaşadığına dair düşüncelerimi anlattım” diyen Aslan, zamanla bu düşüncelerin bir gerçeklik haline geldiğine inandı.

AVUKAT ZEKİ ORAN’IN AÇIKLAMALARI

Ailenin avukatı Zeki Oran, başvurunun ardından savcılığın soruşturma sürecini başlattığını ancak yeterli ilerleme sağlanamadığını kaydetti. Oran, “Soruşturma devam ediyor. Ailenin başvurusu üzerine, önerilen fetih kabir kararı alındı. Yapılan DNA testinde, bebeğin aileye ait olmadığı kesinleşti” dedi. Bu süreçte tüm sorumluların gereken şekilde cezalandırılmasını ve çocuğun bulunarak aileye teslim edilmesi adına mücadele ettiklerini belirtti.

DİYARBAKIR’DA DEVAM EDEN SÜREÇ

Ailenin dile getirdiği bu durum, sosyal medya ve yerel halk arasında geniş yankı buldu. Aile, yetkililere çağrıda bulunarak, o tarihte hastanede doğan tüm çocukların ailelerinin de araştırılması gerektiğini vurguladı. Fatma Aslan, “Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Ben bir annem ve biliyorum ki oğlum yaşıyor” diyerek duygu dolu çağrısını yineledi.