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Diyarbakır’da Bıçaklama İle Öldürme Tutuklama

Diyarbakır’da Yaşanan Bıçaklama Olayı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, bir tartışma sonucunda başka bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde gerçekleşti. İ.H.T. (47), nedensiz bir şekilde tartıştığı 55 yaşındaki Nurettin Tekdemir’i bıçakladı.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından, durumu fark edenler hızlıca ihbarda bulundu ve olay yerine polis ile sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekdemir, hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekdemir, yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Tutuklama Süreci

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli H.İ.T., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve burada tutuklandı.

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