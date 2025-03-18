Diyarbakır’da Çanakkale Zaferi Törenleri Gerçekleştirildi

DÜZENLENEN TÖRENİN AMAÇLARI

Diyarbakır’da, ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıldönümü’ kutlamaları için bir etkinlik gerçekleştirildi. Diyarbakır Valiliği’nin öncülüğünde düzenlenen anma programının ilk kısmı, Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği’nde yapıldı. Törene, Vali Murat Zorluoğlu ve diğer yetkililer katılım gösterdi. Saygı duruşuyla başlayan etkinlik, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla tamamlandı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE ÖDÜLLER

İkinci program ise Cahit Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlik, saygı duruşu, Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bu bölümde öğrenciler, duygu dolu şiirler okudu ve Çanakkale türküleri seslendirdi. Resim dalında birinci olan öğrencilere, Vali Zorluoğlu tarafından hediyeler verildi.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TÖRENİ

Üçüncü tören, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni oldu. Burada, 24 şehit ve gazi yakınlarına madalyalarını takdim eden Zorluoğlu, “Değerli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz… Bizim kültürümüzde savaşa gidenin ardından güzel bir söz vardır. İki güzelden biri.” diyerek sözlerine başladı. Zorluoğlu, ayrıca şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın onur verici olduğunu ifade etti. “Devletimiz, tüm imkanlarıyla siz değerli şehitlerin aileleri ve gazilerimizin yanında olmaya azami gayret göstermektedir.” dedi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

– DİYARBAKIR