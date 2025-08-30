Diyarbakır’da CHP Grubu, AK Parti’ye Geçti

CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇİŞ

Diyarbakır’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) bir grup, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı. Yeni katılımcıların rozetleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman tarafından takıldı. Aralarında, Diyarbakır CHP İl Teşkilat Başkanı Selim Fidancı’nın oğlu Serhat Fidancı ve yeğeni Halil İbrahim Parlatır’ın da bulunduğu grup, AK Parti’ye katılım gösterdi.

ROZET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Düzenlenen törende, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz, yeni üyelerin rozetlerini takdim etti. Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilerleyen AK Parti’nin sadece bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda milletin ortak değerlerini, kardeşliğini ve geleceğe dair umutlarını temsil eden büyük bir aile olduğunu ifade etti. Ataman, “Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz de bu ailenin kıymetli fertleri olmuşlardır. Daha önce aramıza katılan tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, yeni gelen kardeşlerimizi de aynı samimiyetle bağrımıza basıyor, şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda hep birlikte çalışıyoruz” dedi.