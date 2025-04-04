Diyarbakır’da Ciğer Kebabı Yoğun İlgi Gördü

DİYARBAKIR’DA TURİSTLERİN İLGİSİ

Diyarbakır’da 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 50 ton tescilli ciğer kebabı tüketildi. Hitit, Urartu, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Ramazan Bayramı döneminde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bayramda medeniyetler şehrine gelen ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif’i olarak bilinen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Sülüklü Han, Deliler Hanı ve Hasanpaşa Hanı gibi zengin tarih ve kültür sunan mekanları gezme fırsatı buldu. Otel ve işletmelerde meydana gelen yoğunluk, özellikle tescilli ciğer kebabına olan talebi arttırdı.

CIĞERİN TERCİHİ VE SATIŞ RAKAMLARI

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğer kebabının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi topladığını söyledi. Elkaan, “Geçen yıl 3 gün boyunca Ramazan Bayramı süresince 24 ton ciğer sattık. Bu yıl ise açıklanan 9 günlük tatil süresince 50 tona yakın bir tüketim oldu. Bu, ciğerin Türkiye genelinde vazgeçilmez bir tat olduğunu gösteriyor. Bizi en çok sevindiren ise memleketimize gelen yerli ve yabancı turistlerin ciğerimizin tadına bakmadan gitmemesi. Demek ki Diyarbakır’ın ciğeri kendini kanıtlamış. Biz bu duruma sadece ciğer olarak bakmıyoruz; ciğerimiz ne kadar çok tüketilse de bölgeye sağladığı katma değer bir o kadar yüksektir” dedi.

CİĞER BAYRAMI HAVASI

Ciğerci ustası Onur Erdin ise şehirde bir ciğer bayramı havası yaşandığını ifade etti. Erdin, “Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil dönemi çok yoğun geçti. Diyarbakır’a gelen turistlerin sayısı oldukça fazlaydı. Şu an resmen biz Diyarbakır olarak ciğer bayramı yaşıyoruz. Mekanımızda 3 ton civarında ciğer sattığımızı söyleyebilirim” diyerek, tatil döneminin getirdiği yoğunluğu belirtti.