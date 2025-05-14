Diyarbakır’da Cinayet Davası Açıldı

DURUMUN ANALİZİ

Metin, Diyarbakır’da gerçekleşen bir cinayet davası hakkında bilgi veriyor. Olayda, kuyumcu Ömer Toptemiş’in öldürülmesi ve sanıkların yargılanması üzerine detaylar yer alıyor. Dava süreci, tehditler ve sosyal medya yazışmaları gibi unsurlarla destekleniyor. Sanıkların cezaları, cinayetin nasıl işlendiği ve tüm eksen için önemli bilgiler sunuyor.

GÜNEYDOĞU’DA BİR CİNAYET DAVASI

Diyarbakır’da kuyumcu Ömer Toptemiş’i (38), otomobil alım vaadiyle götürdüğü Batman’da öldüren Nezif Kaçkin (26) ile cinayeti iki ay boyunca sosyal medya üzerinde planlayan Eyüp Kara (26) ve Şaip Demirel’in (24) yargılandığı davanın karar duruşması gerçekleşti. Duruşma sırasında sanıklar birbirlerini suçladı. Savcı ve polis ekiplerinin dikkatlice incelediği ayakkabı ve kolunda bulunan kan izleri, cinayet şüphelisi Kaçkin’in yakalanmasını sağladı. Kaçkin, “ağırlaştırılmış müebbet” ve 9 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanık Demirel’e “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 3 yıl, “birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs” suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 8 yıl ceza verildi. Kara’ya ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

SOSYAL MEDYA PLANLARI

Silvan ilçesinde, 2022’de kuyumcu Ömer Toptemiş’in iş yerini soymak için Nezif Kaçkin, arkadaşları Eyüp Kara ve Şaip Demirel ile iki ay boyunca ayrıntılı plan yaptı. Kaçkin, 28 Eylül 2022’de Toptemiş’i, otomobil satın alma bahanesiyle Batman’a götürerek tabanca ile 3 el ateş edip öldürdü, ardından cesedini Batman Çayı’nın kenarına attı. Aynı otomobille ilçeye dönerken Kaçkin, aracı kapıları açık bırakarak Cami Mahallesi’nde terk etti. Başka bir yerde temiz elbise alan Kaçkin, mahalleli tarafından fark edilip polise bildirildi. Polis incelemesinde, aracın koltuklarında kan ve ön camında kurşun izleri tespit edildi.

KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kuyumcu dükkanı çalışanı A.E., en son Toptemiş ile görüştüğü için Nezif Kaçkin’i aradı ve kuyumcunun “kayıp” olduğunu söyledi. Kaçkin olay yerinde panik yapmadan davrandı. Savcı ve polis, kaşkolunun üzerindeki lekeleri fark edip Kaçkin’i gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, Kaçkin’in üzerindeki lekelerin Toptemiş’ten alınan kan örneğiyle uyuştuğu anlaşıldı. Ayrıca Kaçkin’in telefonundaki sosyal medya mesajları, Eyüp Kara ve Şaip Demirel’in de olayla bağlantısını ortaya koydu. Şüpheliler, “birden fazla kişi ile silahla yağma ve teşebbüs” gibi suçlamalardan tutuklandı.

PARKA ÇIKAN YAZIŞMALAR

Nezif Kaçkin’in telefon incelemesinde, Şaip Demirel ile sosyal medyada yaptığı yazışmalar kaydedildi. Yazışmada Kaçkin, “Şimdi bana kararını söyle, ben de ona göre hareket edeyim…” mesajını yolladı. Demirel de, “Sen de kimseye güvenin yok, doğru mu, ondan sana demedim bu işte yokum” karşılığını verdi. Kaçkin daha sonra, olayın içinde büyük bir para bulunduğunu belirterek, “8 trilyon para var ucunda…” ifadelerine yer verdiğini tespit edildi.

KAÇIŞ PLANI VE YEŞİL GÜVENLİK

Batman Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin kuyumcu dükkanını birkaç hafta boyunca gözetledikleri ve Nezif Kaçkin’in maktulle yakınlaşmak amacıyla otomobil almak için Toptemiş’le irtibat kurduğuna dair bilgiler yer aldı. Kaçkin, toplamda 5 bin TL kaporayı verirken, itiraf ettikleri planlarının içerdiği detaylar şok edici oldu.

DAVADA SON DURUM

Davanın 11’inci duruşmasında sanıklar ile maktul Ömer Toptemiş’in eşi Ayşegül Toptemiş katıldı. Duruşmada sanık Eyüp Kara, üzerine atılan suçlamaları reddederek, “Kesinlikle ben bu suçu işlemedim” dedi. Nezif Kaçkin de, “Öldürme olayından haberim yoktu” savunmasını yaptı. Sanık Şaip Demirel ise cinayetle hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Sonuç olarak, Nezif Kaçkin’e “tasarlayarak bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Şaip Demirel’e toplamda 8 yıl, Eyüp Kara’ya ise 3 yıl hapis cezası verildi.