Diyarbakır’da Cinayet Davası Görüldü

Diyarbakır’da kuyumcu Ömer Toptemiş’i (38) otomobilini satın almak bahanesiyle götürdüğü Batman’da öldüren Nezif Kaçkin (26) ile suçuna yardım eden Eyüp Kara (26) ve Şaip Demirel’in (24) yargılandığı davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Duruşma sırasında sanıklar birbirlerini suçlarken, kan izleri sayesinde yakalanan Kaçkin, ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demirel, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 3 yıl, ‘Birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs’ suçundan ise toplamda 8 yıl just hapis aldı. Kara hakkında ise aynı suçtan 3 yıl hapis kararı verildi.

PLANA GÖRE CINAYET

2022 yılında Silvan ilçesinde, Nezif Kaçkin, arkadaşları Eyüp Kara ve Şaip Demirel ile kuyumcu Ömer Toptemiş’in iş yerini soyma niyetiyle iki ay boyunca plan yaptı. 28 Eylül 2022’de, Toptemiş’i otomobilini test etmek bahanesiyle Batman’a götüren Kaçkin, burada tabancayla 3 el ateş edip öldürdü ve cesedini Batman Çayı’nın yanına attı. Olaydan sonra Kaçkin, birlikte hareket ettiği diğer sanıklarla buluşup temiz elbise istedi. Mahalleli, terk edilmiş otomobili fark edip durumu polise bildirdi. Polis yaptı incelemelerde, kan ve kurşun izleri tespit edildi.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Nezif Kaçkin’in telefon incelemesinde ortaya çıkan sosyal medya yazışmalarında, Kaçkin, “Şimdi bana kararını söyle, ben de ona göre hareket edeyim, bak ben sıkıyorum diye yarın öbür gün temizsiniz anlamına gelmiyor” diye mesaj attı. Şaip Demirel, verilen cevapta, “Valla sana başta diyecektim zaten, Eyo’da iş yok, sen de kimseye güvenin yok, doğru mu?” yanıtını verdi. Kaçkin, “Mesele sıkmaksa onu da ben yapıyorum, siz dert etmeyin. 8 trilyon para var ucunda” mesajını gönderdi.

DALGA GEÇEN YAZIŞMALAR

Batman Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanıkların kuyumcu dükkanını gözetledikleri, Nezif Kaçkin’in maktulle yakınlaşmak için otomobil almak istediği ve kasanın anahtarını öğrenmenin yanı sıra dükkanı soymayı planladıkları belirtildi. Dava sürecinde, sanıkların duruşmalara görüntülü sistem üzerinden bağlandığı, maktulün eşi Ayşegül Toptemiş’in sanıklardan şikayetçi olduğu açıklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Duruşmada, Eyüp Kara üzerine atılı suçlamaları reddederek, “Ben bu suçu işlemedim. Olayın olduğu sırada evdeydim” şeklinde ifade verdi. Nezif Kaçkin ise, “Öldürme olayından benim haberim yoktu” iddiasında bulundu. Şaip Demirel, “Ben kesinlikle maktulü öldürmedim. Olay günü banyo yapıyordum” diye savundu.

KARAR AÇIKLANDI

Duruşmanın ardından mahkeme, Nezif Kaçkin’e ‘Tasarlayarak bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Silahla, fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs’ suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Şaip Demirel toplamda 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eyüp Kara’ya ise suç delilleriyle ilgili 3 yıl ceza verildi.