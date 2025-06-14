Diyarbakır’da cinayet davasında karar verildi

TAHLİYE VE CEZA VERİLEN SANIKLAR

Diyarbakır’da Narin Güran (8) cinayetine dair yürütülen davada, 6’sı tutuklu 15 sanık “Suçluyu kayırma” suçundan yargılanıyor. 400 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, bazı sanıkların yangın çıkardığı ve bazı sanıkların güvenlik güçleriyle irtibat kurarak yanlış beyanlarda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, suça sürüklenen çocukların büyükler tarafından yönlendirildiği ifade ediliyor. Sanıkların çelişkili ifadelerinin olağan akışa aykırı olması dikkat çekiyor. Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş, 19 gün sonra cesedi çuvalda bir dere yatağında bulunmuştu.

SUÇLULAR CEZALANDIRILDI

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bunu takiben, 28 Aralık’ta görülen duruşmada, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu ve tutuksuz 15 sanık hakkında “Suçluyu kayırma” suçundan diğer bir dava açıldı. Ayrıca, suça sürüklenen çocuklar hakkında da benzer suçlamalarla iddianame hazırlandı. Mahkeme, 30 Mayıs’taki duruşmada tutuklu sanıkların cezasını belirlerken, “Suçun sabit olduğu kanaatine varılmış olması” gibi gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DENETİM ALTINDA TUTULACAK ÇOCUKLAR

Suça sürüklenen çocukların denetime tabi tutulmasına karar verildi. Ayrıca, Hediye Güran’a ve diğer sanıklara verilen hapis cezaları detaylandırıldı. Hediye Güran’ın tutarsız ifadelerinin olayın gerçeklerini gizlemeye yönelik olduğu vurgulandı.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR VE ALGI OYUNU

Kararda, Hediye Güran’ın çelişkili ifadeler vererek Narin Güran’ın ağabeyini korumaya çalıştığı ifade ediliyor. Ayrıca, sanıkların ve suça sürüklenen çocukların ifadesinin çelişkili olduğu, olayın araştırılmasını engellemek için organize bir şekilde hareket ettikleri kaydedildi.

YANGIN VE SAHTE İHBARLAR

Sanıkların yangın çıkarmaya çalışarak dikkat çekmeye çalıştığı ve gerçek fail ya da faillerin yakalanmasını engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Suça sürüklenen çocukların ifadeleri ve sanıkların beyanları, olayın net bir şekilde aydınlatılmasını engellemek amacıyla düzenlenmiş durumda.

SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU

Gerekçeli kararda sanıkların “suçluyu kayırma” suçunu işledikleri belirtiliyor. Verilen ifadelerin gerçek dışı olması, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu tespit edilmiştir. Mahkeme, bu davada verilen cezanın ve tutukluluk halinin devamına karar vermiştir.