Diyarbakır’da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

DİYARBAKIR’DA YAKALANAN ZANLI

Diyarbakır’da, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 10 yıldır cinayetten aranan şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde gerçekleştirildi.

NİTELİKLİ SUÇLAR ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Nitelikli suçlar kapsamında aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik titiz bir çalışma gerçekleşti. Sonuç olarak, “kasten öldürme” suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., yapılan operasyon sayesinde yakalandı. Zanlı, adli makamlar önüne çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.