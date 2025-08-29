Diyarbakır’da Çocuk Kaçırma Girişimi

ÇOCUK KIDNAP GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Diyarbakır’da bir çocuğu kaçırmaya çalışan bir kişi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Yenişehir ilçesi Lise Caddesi’nde meydana geldi; burada 9 yaşındaki bir çocuğun alıkonulma girişimi, çevredeki esnaflar tarafından başarılı bir şekilde engellendi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından iki gün boyunca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüpheli şahsın kimliğinin G.K. olduğu belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

G.K. isimli şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.