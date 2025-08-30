Diyarbakır’da Çocuk Kaçırma Girişimi

ÇOCUĞU KAÇIRMA GİRİŞİMİ VE TUTUKLAMA

Diyarbakır’da 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan Gökhan Kıratlı’nın (28) ifadesi gün yüzüne çıktı. Tutuklanan Kıratlı, “Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim” dedi. Olay, 27 Ağustos’ta öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi’ndeki Lise 1. Caddesi’nde yaşandı. Kıratlı, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu esnada çocuğun “ağabey beni kurtar” diye ağladığını duyan inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), olaya müdahale etti. Çocuk, Kıratlı’nın elinden kaçarak kurtulmayı başardı. Aslan, şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına isabet etmesiyle 2 parmağının kırılmasına neden oldu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

ŞÜPHELİ CAMİ BAHÇESİNDE YAKALANDI

Ailenin de şikayeti üzerine polis, çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kıratlı’yı saklandığı Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’nde bulunan bir cami bahçesinde yakaladı. Yapılan araştırmalarda Kıratlı’nın daha önce 4 suç kaydı olduğu öğrenildi ve işlemleri sonrasında tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ile Ahmet Aslan’ın müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun yanı sıra, ailenin Aslan’a teşekkür için yaptığı ziyaret ve çocuğun onun elini öpmeye çalışarak sarıldığı anlar da bu görüntülerde yer aldı.

MAHKEME İFADESİ

Kıratlı, mahkemede verdiği ifadesinde kente 10 gün önce geldiğini belirtti. “Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim. Çocuğa kötü niyetle yaklaşmadım. Kendimde çocukluğumu gördüğüm için anlık bir nefret hissettim. Yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır’a geldim. Olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim. Sonrasında yürürken bu çocuk önüme denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum, çocuğa kızmaya başladım, kızarak yürüttüm. Sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Zaten bıraktım. Esnaflar araya girdi ve aramızda arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sordular, ben de ‘akrabasıyım, kızarım size ne’ dedim. Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim” şeklinde konuştu.