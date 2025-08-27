Diyarbakır’da Çocuk Kaçırma Girişimi

Olay Yeri ve Kurtarma Anı

Diyarbakır’da 9 yaşındaki bir erkek çocuk, tanımadığı bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. O anlar, esnafın müdahale etmesiyle kurtarıldı ve bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi’nde gerçekleşti. Çocuk, bir şahıs tarafından tişörtünden tutularak zorla götürülmek istendi.

Esnafın Cesur Davranışı

Çocuğun ağlayarak yardım istemesi üzerine, çevrede inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan duruma hemen müdahale etti. Şüpheli ile Aslan arasında yaşanan arbede sırasında, çocuk şüphelinin elinden kurtularak kaçmayı başardı. Bu mücadele sırasında Ahmet Aslan, bileğinden yaralandı ancak şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı.

Polisin Müdahalesi

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğini belirlemeye ve yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Bu olay, çocuk güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.