Diyarbakır’da Çocuk Kaçırma Girişimi Yakalandı

KAÇIRMA GİRİŞİMİ

Diyarbakır’da 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı. Olay, önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, şahıs, çocuğu almak için harekete geçti ama çevredeki bir esnaf duruma müdahale ederek çocuğu kurtardı. Bu sırada G.K. adlı şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı.

POLİS OPERASYONU

Polis ekipleri, yapılan incelemeler sonrasında zanlıyı tespit etti. Şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri şu anda devam ediyor.