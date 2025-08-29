Haberler

Diyarbakır’da Çocuk Kaçırma Girişimi Yakalandı

KAÇIRMA GİRİŞİMİ

Diyarbakır’da 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı. Olay, önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, şahıs, çocuğu almak için harekete geçti ama çevredeki bir esnaf duruma müdahale ederek çocuğu kurtardı. Bu sırada G.K. adlı şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı.

POLİS OPERASYONU

Polis ekipleri, yapılan incelemeler sonrasında zanlıyı tespit etti. Şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri şu anda devam ediyor.

ÖNEMLİ

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

