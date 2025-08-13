Haberler

Diyarbakır’da Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

ÇOCUK BOĞULDU

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren bir çocuk boğuldu. Dokuzçeltik Mahallesi’nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammet Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.

ÇAĞRI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Yapılan aramalar sonucunda Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Ceset, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

