Diyarbakır’da Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

ÇOCUK BOĞULDU
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren bir çocuk boğuldu. Dokuzçeltik Mahallesi’nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammet Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.
ÇAĞRI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Yapılan aramalar sonucunda Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı.
OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ
Ceset, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.