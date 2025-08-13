Diyarbakır’da Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

ÇOCUK SULAMA KANALINA GİRİYOR
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir çocuk sulama kanalında boğuldu. Dokuzçeltik Mahallesi’nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammet Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kanalda gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Genç çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.