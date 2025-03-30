Diyarbakır’da Coşkulu Ramazan Bayramı Kutlaması

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, valilik bahçesinde düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasında vatandaşlar ve kurum müdürleri ile bir araya geldi. Diyarbakır’ın gastronomisine uygun yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği bu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAYRAM RUHU VE MANEVİYATI

Kutlama sırasında konuşma yapan Zorluoğlu, Ramazan ayının ruhuna ve yüksek maneviyatına uygun bir şekilde sona erdiğini ifade etti. Zorluoğlu, “Büyük bir mutluluk ve sevinç içerisinde bu sabah Ramazan bayramına uyandık. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bayram günleri huzur, barış, sükunet ve esenlik günleridir. Dargınlığın, kırgınlığın, küskünlüğün giderildiği insanların affedebilme büyüklüğünün tadına vardığı günlerdir” sözlerini kullandı.

Zorluoğlu, bayramların birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin zirve yaptığı zamanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, “Annelerin, babaların evlatlarını, dedelerin, büyük annelerin torunlarını ve büyüklerin küçüklerinin, hastaların da belki en yoğun şekilde ziyaretçilerini beklediği günlerdir bayramlar” ifadelerinde bulundu.

DİYARBAKIR’DAKİ RAMAZAN AYI

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır’daki Ramazan ayının çok farklı geçtiğini belirtti. Bu Ramazan’ın şehirde gerçek anlamı ve ruhu ile yaşandığını ifade ederek, “Şimdide siz değerli misafirlerimizle, ilimizin kıymetli insanlarıyla bayram töreni münasebetiyle bir aradayız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve yardımlaşma ruhu içerisinde gerçek bir bayram burada Diyarbakır’da hep beraber yaşayacağız” dedi.

Etkinliğin sonunda, Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, gelen misafirleri selamlayarak bayramlarını kutladı.