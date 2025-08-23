Diyarbakır’da Damla Kehribar Taşları İlgi Görüyor

DAMLA KEHRİBAR TAŞLARINA YOĞUN İLGİ

Stres seviyelerini azaltması, sarılık hastalığına iyi gelmesi ve negatif enerjiyi dağıtması bilinen damla kehribar taşları, Diyarbakır’da vatandaşların ilgisini çekiyor. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan tarihi Dört Ayaklı Minare’nin bulunduğu Yenikapı Sokak’ta taş işçiliği yapan Barış Tunç, damla kehribarın bilinmeyen yönleri hakkında önemli bilgiler verdi.

DAMLA KEHRİBARIN FAYDALARI

Tunç, damla kehribar taşlarından yapılan bileklik, kolye ve tespih gibi ürünlerin faydalarını aktararak, “Bileklik olarak kullandığımız zaman, bilekliğin vücuttaki faydası sinire, strese, vücuttaki negatif enerjiye ve nazara karşı etkilidir. Kolye olarak kullanıldığında ise özellikle çocuklarda diş çıkarması ve salyaya çok etkilidir. Ayrıca astım ve bronşit sorunları olan çocuklar için de faydalıdır. Yetişkinlerde ise bunların yanı sıra astım, bronşit, guatr, tiroid hastalıkları ve boyun fıtığı üzerinde pozitif etki sağladığı belirtiliyor. Müşteriler genelde alternatif tıptaki etkileri nedeniyle tercih ediyor. Kullanım sonrasında ayda bir 24 saat toprağa bırakmak gerekiyor. Bu uygulama, nötrleme için şart. Vücuttan aldığı negatif enerjiyi toprağa bırakması lazım” şeklinde bilgiler verdi.

ORİJİNALİ ANLAMAK İÇİN SU VE TUZ FORMÜLÜ

Damla kehribar taşlarının orijinalliğini anlamak için uygulanması gereken yöntemi de aktaran Tunç, “Tüketiciler orijinal damla kehribar taşlarını ayırt edemeyebilir. Orijinal olan taşlar, içinde belirli bir miktar tuz olan suyun üzerine çıkar. Orijinal olan taş, suyun üstünde kalır, alt kısma inen damla kehribar ise sahte olur. Tuz dengesini ve oranını iyi ayarlamak gerekiyor. Hem işçilikli hem de standart ürünlerimiz mevcut. İşçilikli ürünler biraz daha maliyetli olduğu için fiyatlar da yüksek, ortalama kolyeler 700 liradan başlıyor. Bileklikler ortalama 200-250 liradan başlamakta. Bu fiyatlar işçiliğe bağlı olarak 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tespihlerimiz ise 350 liradan başlayarak 40-50 bin liraya kadar yükselebiliyor” diyerek fiyatların aralığını belirtti.

