Diyarbakır’da Depremden Etkilenen Bulak Ailesi Anlatıyor

KAYIPLARIN ACISI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler, Diyarbakır’da büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan Sözel Apartmanı’nda yengesi Süreyya Bulak (46) ve yeğenleri Kadir (24), Sidar (18) ve Lorin’i (8) kaybeden Sedat Bulak (52), yaşadığı durumu, “Biz aşağı indiğimizde, yengemi arayayım, dedim. Ağabeyim de burada değildi, Adapazarı’nda çalışıyordu. Yengemi arıyorum, cevap vermiyor. Kadir ile Sidar’ı da aradım, telefon çalıyor ama cevap vermiyorlar. Öğrendik ki binaları çökmüş, dünyamız yıkıldı” sözleriyle anlattı. Depremler sonucunda yıkılan binalarda 411 kişi hayatını kaybederken, 912 kişi de yaralanıyor. Yıkılan yapılar arasında, Kurt İsmail Paşa 2’nci Sokak’taki Sözel Apartmanı’nda 48 kişi yaşamını yitiriyor. Müteahhit Celal İrkören’in de enkaz altında kalarak öldüğünü öğrenen yetkililer, soruşturma sonucunda takipsizlik kararı veriyor.

ŞOK EDİCİ HABERLER

Sedat Bulak, yengesi ve yeğenlerini kaybettikten sonra yaşadığı şokun derin olduğunu belirtiyor. “Bölgemiz bir şok ile uyandı. Biz de o şokun etkisindeydik. Sallantı durduktan sonra eşim ile kızım korkudan ‘Haydi aşağı inelim’ dedi. Aşağı inmişken ‘Yengemi arayayım’ dedim. Yengemi arıyorum, cevap vermiyor” diyen Bulak, sosyal medya üzerinden de bu felaketten haberdar olduğunu aktarıyor. Oğlunun, binanın yıkıldığını görüp sorduğu “Baba 4’üncü noter nerede?” sorusu üzerine, ailesinin bulunduğu binanın hasar gördüğünü fark ettiğini vurguluyor. “Kendimi bu semte nasıl attım, bilmiyorum” diyen Bulak, geldiğinde karşılaştığı korkunç manzarayı öyle tanımlıyor ki: “İnsanların çaresiz duruşları, ki bunların içerisinden biri de bendim.”

GENÇLERİN UNUTULMAZ HATIRASI

Yeğenlerinin genç yaşta hayatını kaybetmesi ve çevresindeki sevgi dolu ilişkiler hakkında konuşan Bulak, “Kadir 24, Sidar henüz 18 yaşındaydı. Arkalarında çok seven bir kitle bıraktılar. Bu hem onlar adına hem de biz Bulak ailesi adına onur verici bir olaydır” diyor. Kadir’in hem eski bir futbolcu hem de Diyarbakırspor taraftar grubunun öncülerinden olduğu bilgisini paylaşan Bulak, “Son zamanlarda eczanede dayısının yanında çalışmaya başlamıştı. Hem arkadaş çevresi hem de taraftar gurubu olarak aktif biriydi” ifadelerini kullanıyor. Yaşadığı bu acı dolayısıyla psikolojik tedavi görmek zorunda kaldığını belirten Bulak, “Sevgileri, özlemleri her zaman için ölene kadar benimle kalacak. Yeğenlerimi ve yengemi morgdan aldığımız zaman kendi ailemdekilere şunu söyledim, ‘Benim yaşım 52, Kadir ve Sidar’ın benim tabutumun altına girmesi gerekirken, şu an onların tabutunu ben kaldırıyorum’ dedim” diyerek sözlerini tamamlıyor. Acılarının unutulmaz olduğunu ancak yaşamak zorunda olduklarını vurgulayan Bulak, hayatına devam edeceğini belirtirken, “Allah’ım hiçbir insanlığa bir daha böyle bir acı yaşatmasın” diyerek duygularını dile getiriyor.