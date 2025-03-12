Diyarbakır’da Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırı Girişimi

DOKTORA SALDIRI GİRİŞİMİ

Diyarbakır’da gerçekleşen olayda bir kişi, ‘ilaç yazmadığı’ gerekçesiyle bir doktora beyzbol sopası ile saldırmaya kalkıştı. Olay esnasında şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’ne giden bir kişi, tedavi gördüğü doktordan ilaç yazmasını istedi. Ancak, doktorun bu isteği kabul etmemesi üzerine hasta, doktoruna hakarette bulunup saldırıda bulunmaya çalıştı. Merkezdeki sağlık personelinin araya girmesiyle saldırgan uzaklaşmayı tercih etti. Fakat, daha sonra aracından aldığı beyzbol sopasıyla tekrar içeri girmeye çalıştı. Sağlık çalışanları, merkezi korumak amacıyla kapıyı kilitleyince, şüpheli içeride kalamadı ve bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonucunda doktorun hafif yaralanmasıyla birlikte, olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Bu durum, sağlık alanında güvenlik ihtiyacının önemini bir kez daha gündeme getirdi.