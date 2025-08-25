Diyarbakır’da Düğün Konvoyu Yangını Söndürdü

HAVAİ FİŞEKLER İNŞAAT ALANINI ATEŞE VERİYOR

Diyarbakır’da dün gece meydana gelen olayda, havai fişekler inşaat alanında bulunan malzemeleri ateşe verdi. Merkez Bağlar ilçesinde bir grup tarafından atılan havai fişekler, inşaat malzemelerinin tutuşmasına yol açtı.

VATANDAŞLAR YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Olay anında düğün konvoyunda yer alan bazı vatandaşlar, araçlarını durdurup yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Bu müdahale, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve o anların görüntüleri anbean paylaşıldı.