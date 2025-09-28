Diyarbakır’da Düğünde Kavga İki Yaralı

DÜĞÜNDEKİ KAVGA VE YARALILAR

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir düğünde iki kişi yaralandı. Olay, dün gece Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, plastik sandalyelerin de kullanıldığı kargaşaya dönüştü.

Kavganın sonucunda iki kişi yaralandı. Çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri geldi. Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.