Diyarbakır’da Düğünde Kavga İki Yaralı

DÜĞÜNDEKİ KAVGA VE YARALILAR

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir düğünde iki kişi yaralandı. Olay, dün gece Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, plastik sandalyelerin de kullanıldığı kargaşaya dönüştü.

Kavganın sonucunda iki kişi yaralandı. Çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri geldi. Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

