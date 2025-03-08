Diyarbakır’da Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte, kadın hakları, toplumsal eşitlik ve kadına yönelik şiddetle mücadele gibi önemli konular gündeme geldi. Etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, KADEM Diyarbakır İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan ve çeşitli akademisyenler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

KADINLARIN TOPLUMDAKİ YERİ

Etkinlikte konuşan Sevcan Zorluoğlu, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı ve ülkelerin gelişmişlik seviyesinin kadın hakları konusundaki hassasiyetle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Zorluoğlu, Türkiye’de kadın hakları alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemeleri özellikle 6284 sayılı Kanun’un kadına yönelik şiddetle mücadeledeki büyük kazanımı olarak değerlendirdi. Ayrıca, kadınların aile içerisinde, iş hayatında ve karar alma süreçlerinde daha güçlü bir biçimde yer alması gerektiğini ifade etti. “Kadınların hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum daha adil, huzurlu ve kalkınmış olur,” dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Zorluoğlu, kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini belirtti ve bu mücadelenin yalnızca merkezi yönetimle değil, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle ortak bir çaba gerektirdiğini ifade etti. Konuşmasını, kadın hakları için çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek ve şiddet mağduru kadınları anarak sonlandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kadın haklarının tarihsel süreçte yaşadığı dönüşümleri ele aldı. Kadınların geçmişten bugüne sadece evde değil, toplumsal hayatın her alanında var olma mücadelesi verdiklerine değinen Polat, bu hakların elde edilmesinin kolay olmadığını ve pek çok bedel ödendiğini aktardı. KADEM iş birliğiyle gerçekleştirilen panelin, kadın hakları konusuna dikkat çekmek için önemli bir adım olduğunu belirten Polat, “Kadınların hakları sadece kadınların meselesi değil, toplumun her bireyinin sorumluluğudur. Daha adil ve güvenli bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız,” şeklinde konuştu.

KADIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE

Diyarbakır İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan, kadın hakları için verdikleri mücadeleye dikkat çekti.