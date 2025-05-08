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Diyarbakır’da Düşen Kişi Hastaneye Sevk Edildi

DİYARBAKIR’DA AĞAÇTAN DÜŞME OLAYI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşen bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi. Ağaçta denge kaybı yaşayarak yere düşen 44 yaşındaki Ayetullah Yıldız, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAFADA VE GÖĞÜSTE TRAVMA TESPİTİ

Yıldız’a burada yapılan tetkiklerde kafa ve göğüs travması olduğu belirlendi. Tedavi sürecinin devamı için Yıldız’ın Diyarbakır’a sevk edilmesine karar verildi. İlçeden ambulans helikopterle alınan Yıldız, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ndeki helikopter pistine ulaştırıldı.

Burada önceden hazırlanan ambulansla hastaneye götürülen Yıldız, gerekli tedavi için hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

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