Diyarbakır’da Duvar Çöktü, Önlem Bekleniyor

KISMİ ÇÖKME OLAYI YAŞANDI

Diyarbakır’da, tarihi On Gözlü Köprü yakınında eski Mardin kara yolu üzerinde istinat duvarında kısmi çökme gerçekleşti. Olay dün öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şemsi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Etkili olan yağışlardan sonra yol kenarındaki istinat duvarı zarar gördü ve mahalleli, bu durum karşısında önlem talep etti.

MAHALLELİ İKAZDA BULUNDU

Yerdeki çökme olayının ardından, mahallede yaşayan Muharrem Öner, “Bir saat önce duvarımız yıkıldı. İki gün önce biz belediyeye dilekçemizi verdik. Bu konu hakkında bir şeyler yapmalarını istedik. Gelen giden hiç kimse yok. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Burada yerli turist olsun, yabancı turist olsun, halkımız olsun duvarın dibinden geçiyor,” şeklinde konuştu. Öner, “Geçenlerde haberlerde de izledik. Samsun’da istinat duvarı yıkıldı. Yani burada da mı ölsünler?” ifadelerini kullandı. Durumun tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Görüyorsunuz bak, halk geçiyor buradan. Arabalar geçiyor ve buralar işlek cadde,” dedi.

ÖNLEM ALINMASI BEKLENİYOR

Mahalle sakinleri, yaşanan bu kısmi çökme olayından dolayı endişeli. Yolun işlek olması ve çevredeki insanların bu alanı kullanması, durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Mahalleli, yetkililerden bir an önce gerekli önlemleri alarak durumu düzeltmesini bekliyor.